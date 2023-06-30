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ЕС будет добиваться как можно большей международной поддержки украинской "формулы мира"

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 07:54
ЕС будет добиваться как можно большей международной поддержки украинской формулы мира
фото ЕП

Евросоюз обязался продолжать работать с другими странами для обеспечения как можно более широкой международной поддержки ключевых принципов и целей украинской "формулы мира".

Такое решение в четверг принял саммит лидеров ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст документа.

Согласно решению, Европейский Союз и его государства-члены пообещали активизировать свои дипломатические усилия и продолжать сотрудничать с Украиной и другими странами "для обеспечения как можно более широкой международной поддержки ключевых принципов и целей украинской "формулы мира", в том числе через будущий Глобальный саммит мира".

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Любая инициатива, направленная на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине, должна основываться на полном уважении к ее независимости, суверенитету и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ, говорится в тексте принятого решения. 

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский высказал идею провести глобальный саммит мира с участием как можно большего количества государств, чтобы заручиться их поддержкой украинской "формулы мира".

В Копенгагене в минувшие выходные состоялась встреча политических советников и советников по вопросам национальной безопасности полтора десятка стран мира – в частности трех членов БРИКС и США – для обсуждения ключевых принципов достижения мира в Украине.

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По итогам встречи в Копенгагене в субботу в ЕС предположили, что саммит мира по Украине может состояться до конца года. 

Ранее ЕвроПравда публиковала текст так называемой "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов, который Украина представила в ноябре прошлого года.

Темы: ЕСпомощь Украинеформула мира
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