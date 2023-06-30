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560 окупантів і 11 ворожих артсистем знищили за минулу добу

Ірина БалачукП'ятниця, 30 червня 2023, 08:13
560 окупантів і 11 ворожих артсистем знищили за минулу добу
Український захисник. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули 228 340 військових, 4 041 танк, 7 863 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 228 340 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 7 863 (+6) од,
  • артилерійських систем − 4 127 (+11) од,
  • РСЗВ − 630 (+3) од,
  • засобів ППО − 389 (+1) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 519 (+6) од,
  • крилатих ракет − 1 261 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 785 (+5) од,
  • спеціальної техніки − 569 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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