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560 оккупантов и 11 вражеских артсистем уничтожили за минувшие сутки

Ирина БалачукПятница, 30 июня 2023, 08:13
560 оккупантов и 11 вражеских артсистем уничтожили за минувшие сутки
Украинский защитник. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в войне против Украины достигли 228 340 военных, 4 041 танк, 7 863 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детати: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 228 340 (+560) человек ликвидировано,
  • танков − 4 041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 863 (+6) ед,
  • артиллерийских систем − 4 127 (+11) ед,
  • РСЗО − 630 (+3) ед,
  • средств ПВО − 389 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 519 (+6) ед,
  • крылатых ракет − 1 261 (+0),
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 785 (+5) ед,
  • специальной техники − 569 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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