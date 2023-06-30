Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни запустили 13 "Шахедів" по Україні, 10 з них збили

Ірина БалачукП'ятниця, 30 червня 2023, 08:29
Росіяни запустили 13 Шахедів по Україні, 10 з них збили
Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Уночі 30 червня Повітряні сили знищили 10 із 13 запущених окупантами по Україні "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131". 

Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації".

Реклама:

Деталі: Росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку. 13 дронів-камікалдзе запустили зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ). Також загарбники вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Повітряні сили зазначили, що росіяни намагалися атакувати військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Саміт НАТО: Зеленський прибуде у Вільнюс у вівторок, візьме участь у вечері

доповненоЕкспертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР

В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає

Союзники перед першим днем саміту все ще не домовилися, як відповісти Україні – ЗМІ

Захисники за 5 тижнів звільнили майже стільки території, скільки росіяни захопили за пів року – ISW

Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО

Усі новини...
безпілотники
ППО вночі збила 6 баражуючих "Шахедів"
Повітряні сили знищили 2 "Калібри" і 7 "Шахедів"
У Бєлгородській області на підприємство скинули вибухівку – губернатор
Останні новини
12:32
У червні кияни взяли додому рекордну кількість безпритульних тварин – КМДА
12:30
Науседа: саміт НАТО має схвалити "особливе" запрошення для України
12:24
РФ може атакувати вокзал у Херсоні найближчими годинами, ОВА просить бути в укриттях
12:20
ЗМІ дізналися деталі нового пакета допомоги для України від Німеччини
12:15
ОВА: Росіяни били з літаків по Харківщині й Луганщині, "Шахеди" атакували Одещину й Київщину
12:14
У Києві покарають чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над батьком
12:14
Продажі Mercedes зросли завдяки попиту на електромобілі та люксові моделі
12:05
фотоПерша жінка-військовий пройшла спецкурс виживання ССО України
12:00
Бункер Зеленського. Звідки і як українська влада керувала країною в перші дні великої війни
11:56
УЗ піклуватиметься про 8-річну дитину залізничників, загиблих від обстрілу Оріхова
Усі новини...
Реклама: