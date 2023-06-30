Росіяни запустили 13 "Шахедів" по Україні, 10 з них збили

Уночі 30 червня Повітряні сили знищили 10 із 13 запущених окупантами по Україні "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

Реклама:

Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації".

Деталі: Росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку. 13 дронів-камікалдзе запустили зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ). Також загарбники вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Повітряні сили зазначили, що росіяни намагалися атакувати військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

