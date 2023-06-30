Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запустили 13 "Шахедів" по Україні, 10 з них збили

Ірина БалачукП'ятниця, 30 червня 2023, 08:29
Росіяни запустили 13 Шахедів по Україні, 10 з них збили
Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Уночі 30 червня Повітряні сили знищили 10 із 13 запущених окупантами по Україні "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131". 

Реклама:

Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації".

Деталі: Росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку. 13 дронів-камікалдзе запустили зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ). Також загарбники вдарили 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Повітряні сили зазначили, що росіяни намагалися атакувати військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
безпілотники
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над двома областями
Україною шириться повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: