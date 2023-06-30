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Россияне запустили 13 "Шахедов" по Украине, 10 из них сбили

Ирина БалачукПятница, 30 июня 2023, 08:29
Россияне запустили 13 Шахедов по Украине, 10 из них сбили
Инфографика Воздушных сил ВСУ

Ночью 30 июня Воздушные силы уничтожили 10 из 13 запущенных оккупантами по Украине "Шахедов".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 10 из 13 ударных дронов "Shahed-136/131".

Предварительно без жертв, о последствиях сообщат местные военные администрации".

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Детали: Россияне атаковали Украину с юго-восточного направления. 13 дронов-камикалдзе запустили с восточного побережья Азовского моря (Приморско − Ахтарск). Также захватчики ударили 4-мя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300.

Воздушные силы отметили, что россияне пытались атаковать военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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