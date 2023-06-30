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США можуть оголосити про надання Україні касетних боєприпасів у липні − ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 09:05
США можуть оголосити про надання Україні касетних боєприпасів у липні − ЗМІ
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

США схиляються до надання Україні касетних боєприпасів, і оголосити про це можуть вже на початку липня.

Про це, як пише "Європейська правда", заявили два американських посадовці, якій обіймають високі посади, повідомляє NBC News.

Третій американський посадовець сказав, що США розглядають можливість надання Україні вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM), але відмовився назвати будь-які терміни для оголошення про це.

DPICM – це боєголовки класу "земля-земля", які вибухають і розсіюють кілька невеликих боєприпасів або бомб на великих площах, спричиняючи більш масштабні руйнування, ніж одиночні постріли. 

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Це можуть бути кумулятивні заряди, які пробивають бронетехніку, або ж вони можуть розлітатися на осколки чи фрагменти, що робить їх більш небезпечними і смертоносними для особового складу.

Деякі правозахисні групи виступають проти їх використання через побоювання, що нерозірвані бомби можуть вибухнути після бою, потенційно поранивши або вбивши невинних цивільних осіб.

Україна просить США про надання DPICM з минулого року, але ця ідея зустріла опір через міжнародний договір, який забороняє передачу, використання і накопичення цієї зброї.

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США, Україна і Росія не є підписантами цього договору, але понад 100 країн підписали його, в тому числі багато союзників США.

США розробили касетні боєприпаси під час холодної війни і згодом накопичили велику кількість таких боєприпасів, багато з яких зараз наближаються до кінця свого терміну зберігання. 

Боєприпасами DPICM можна стріляти з артилерійських систем, які США вже надали Україні.

Цього тижня двопартійна група членів Конгресу надіслала листа з проханням до адміністрації Байдена надати Україні "невикористаний величезний арсенал".

За даними ЗМІ, Сполучені Штати також наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Читайте також: Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів

Теми: СШАдопомога Українізброя
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