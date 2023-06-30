Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США могут объявить о предоставлении Украине кассетных боеприпасов в июле – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 09:05
США могут объявить о предоставлении Украине кассетных боеприпасов в июле – СМИ
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов, и объявить об этом могут уже в начале июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили два американских чиновника, которой занимают высокие должности, сообщает NBC News.

Третий американский чиновник сказал, что США рассматривают возможность предоставления Украине усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM), но отказался назвать какие-либо сроки для объявления об этом.

Реклама:

DPICM – это боеголовки класса "земля-земля", которые взрываются и рассеивают несколько небольших боеприпасов или бомб на больших площадях, вызывая более масштабные разрушения, чем одиночные выстрелы. 

Это могут быть кумулятивные заряды, которые пробивают бронетехнику, или же они могут разлетаться на осколки или фрагменты, что делает их более опасными и смертоносными для личного состава.

Некоторые правозащитные группы выступают против их использования из-за опасений, что неразорвавшиеся бомбы могут взорваться после боя, потенциально ранив или убив невинных гражданских лиц.

ВИДЕО ДНЯ

Украина просит США о предоставлении DPICM с прошлого года, но эта идея встретила сопротивление из-за международного договора, который запрещает передачу, использование и накопление этого оружия.

США, Украина и Россия не являются подписантами этого договора, но более 100 стран подписали его, в том числе многие союзники США.

США разработали кассетные боеприпасы во время холодной войны и впоследствии накопили большое количество таких боеприпасов, многие из которых сейчас приближаются к концу своего срока хранения. 

Боеприпасами DPICM можно стрелять из артиллерийских систем, которые США уже предоставили Украине.

На этой неделе двухпартийная группа членов Конгресса направила письмо с просьбой к администрации Байдена предоставить Украине "неиспользованный огромный арсенал".

По данным СМИ, Соединенные Штаты также приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Читайте также: Пентагон поддерживает предоставление Украине кассетных боеприпасов

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: