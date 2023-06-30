Росія зранку обстріляла Херсон та область: є поранені

Зранку 30 червня російська артилерія атакувала житловий квартал Херсона, внаслідок чого дістала поранення пенсіонерка; ще один поранений пенсіонер – в області.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Важкі травми (у Херсоні - ред.) отримала 72-річна жінка. З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували, медики надають потерпілій необхідну допомогу".

Деталі: Внаслідок обстрілу з артилерії села Михайлівка Новоолександрівської громади поранено 70-річного чоловіка.

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