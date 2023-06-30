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Россия утром обстреляла Херсон и область: есть раненые

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 июня 2023, 09:11
Россия утром обстреляла Херсон и область: есть раненые
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Утром 30 июня российская артиллерия атаковала жилой квартал Херсона, в результате чего получила ранения пенсионерка; еще один раненый пенсионер - в области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Тяжелые травмы (в Херсоне - ред.) получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь".

Детали: В результате обстрела из артиллерии села Михайловка Новоалександровской громады ранен 70-летний мужчина.

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Темы: ХерсонХерсонская областьобстрелжертвы
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