Сили оборони закріплюються на кількох напрямках – Генштаб
П'ятниця, 30 червня 2023, 09:30
Українські бійці мали частковий успіх та закріплюються на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
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На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни зазнають значних втрат.
На напрямку Привілля – Залізнянське захисники також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
На флангах міста Бахмут українські бійці продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Ворог чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.
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