Сили оборони закріплюються на кількох напрямках – Генштаб

Українські бійці мали частковий успіх та закріплюються на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни зазнають значних втрат.

На напрямку Привілля – Залізнянське захисники також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На флангах міста Бахмут українські бійці продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Ворог чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

ВІДЕО ДНЯ

Левадне – Приютне, Запорізька область

Мала Токмачка – Очеретувате, Запорізька область Привілля – Залізнянське, Донеччина