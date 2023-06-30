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Сили оборони закріплюються на кількох напрямках – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 09:30
Сили оборони закріплюються на кількох напрямках – Генштаб
Скрін з мапи deepstate

Українські бійці мали частковий успіх та закріплюються на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

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На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни зазнають значних втрат.

На напрямку Привілля – Залізнянське захисники також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. 

На флангах міста Бахмут українські бійці продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Ворог чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

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Левадне – Приютне
Левадне – Приютне, Запорізька область
Мала Токмачка – Очеретувате, Запорізька область
Мала Токмачка – Очеретувате, Запорізька область
Привілля – Залізнянське, Донеччина
Привілля – Залізнянське, Донеччина
Бахмут, Донеччина
Бахмут, Донеччина

Теми: ГенштабЗбройні силиконтрнаступвійна
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