Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сили оборони закріплюються на кількох напрямках – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 09:30
Сили оборони закріплюються на кількох напрямках – Генштаб
Скрін з мапи deepstate

Українські бійці мали частковий успіх та закріплюються на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни зазнають значних втрат.

Реклама:

На напрямку Привілля – Залізнянське захисники також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. 

На флангах міста Бахмут українські бійці продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Ворог чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Левадне – Приютне
Левадне – Приютне, Запорізька область
Мала Токмачка – Очеретувате, Запорізька область
Мала Токмачка – Очеретувате, Запорізька область
Привілля – Залізнянське, Донеччина
Привілля – Залізнянське, Донеччина
Бахмут, Донеччина
Бахмут, Донеччина

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабЗбройні силиконтрнаступвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція надасть Україні далекобійні ракети

Саміт НАТО: Зеленський прибуде у Вільнюс у вівторок, візьме участь у вечері

доповненоЕкспертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР

В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає

Союзники перед першим днем саміту все ще не домовилися, як відповісти Україні – ЗМІ

Захисники за 5 тижнів звільнили майже стільки території, скільки росіяни захопили за пів року – ISW

Усі новини...
Генштаб
560 окупантів і 11 ворожих артсистем знищили за минулу добу
Ворог застосував авіацію для наступу на Авдіївському напрямку – зведення
Захисники розбили 11 артилерійських підрозділів ворога – зведення
Останні новини
13:39
США погодилися на формулу, яку пропонують для рішення НАТО щодо України
13:37
УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
13:24
фотоНа фронті загинула бойова медикиня зі Львова, яка пішла служити з батьком і братом
13:23
Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно
13:18
У Кремлі пригрозили "наслідками" після рішення Франції дати далекобійні ракети Україні
13:15
Арахамія про делегацію на переговори з РФ у лютому 22-го: "Хто був під рукою, ті й поїхали"
13:09
Франція надасть Україні далекобійні ракети
12:50
Хорватія звинувачує Сербію у спробі присвоїти частину національних письменників
12:46
В "Енергоатомі" пояснили умови страхового покриття можливого ядерного інциденту на ЗАЕС
12:41
фото На Житомирщині в лісі загинув чоловік: поїхав по чорниці на заміновану територію
Усі новини...
Реклама: