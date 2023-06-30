Силы обороны закрепляются на нескольких направлениях – Генштаб
Украинские бойцы имели частичный успех и закрепляются на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне несут значительные потери.
На направлении Приволье - Железнянское защитники также имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
На флангах города Бахмут украинские бойцы продолжают оказывать давление на противника, выбивают с ранее захваченных позиций. Имеют успех, закрепляются. Враг оказывает сопротивление и несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.