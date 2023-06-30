Силы обороны закрепляются на нескольких направлениях – Генштаб

Украинские бойцы имели частичный успех и закрепляются на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне несут значительные потери.

На направлении Приволье - Железнянское защитники также имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

На флангах города Бахмут украинские бойцы продолжают оказывать давление на противника, выбивают с ранее захваченных позиций. Имеют успех, закрепляются. Враг оказывает сопротивление и несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.

ВИДЕО ДНЯ

Левадное - Приютное, Запорожская область

Малая Токмачка - Очеретоватое, Запорожская область

Приволье - Железнянское, Донецкая область