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Силы обороны закрепляются на нескольких направлениях – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 июня 2023, 09:30
Силы обороны закрепляются на нескольких направлениях – Генштаб
Скрин с карты deepstate

Украинские бойцы имели частичный успех и закрепляются на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. 

На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Россияне несут значительные потери.

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На направлении Приволье - Железнянское защитники также имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. 

На флангах города Бахмут украинские бойцы продолжают оказывать давление на противника, выбивают с ранее захваченных позиций. Имеют успех, закрепляются. Враг оказывает сопротивление и несет большие потери. Продолжаются тяжелые бои.

Левадное - Приютное, Запорожская область
Левадное - Приютное, Запорожская область
Малая Токмачка - Очеретоватое, Запорожская область
Малая Токмачка - Очеретоватое, Запорожская область
Приволье - Железнянское, Донецкая область
Приволье - Железнянское, Донецкая область
Бахмут, Донецкая область
Бахмут, Донецкая область

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Темы: ГенштабВооруженные силыконтрнаступлениевойна
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