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Заворушення у Франції: Макрон скликає нову кризову нараду, 667 затриманих

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 10:04

Президент Франції Еммануель Макрон скликав свій уряд на друге за два дні кризове засідання в п'ятницю після наймасовіших заворушень цієї ночі на знак протесту проти смерті підлітка, якого під час дорожньої перевірки застелила поліція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFM-TV.

Макрон зустрінеться зі своїм кабінетом об 13:00 за місцевим часом у Парижі, ймовірно, перервавши свою присутність на саміті Європейського Союзу в Брюсселі, повідомили в його офісі. 

Президент поки що виключив можливість оголошення надзвичайного стану в країні.

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Щонайменше 667 осіб було заарештовано по всій Франції протягом ночі, повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен у Twitter.

У кількох містах відбулися зіткнення з поліцією, були підпалені магазини і банки, перевернуті автобуси.

У ніч на четвер Дарманен наказав розгорнути 40 тисяч поліцейських, щоб придушити третю ніч заворушень.

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Але насильство спалахнуло в Марселі, Ліоні, По, Тулузі і Ліллі, а також в деяких районах Парижа, в тому числі в робітничому передмісті Нантерр, де у вівторок був застрелений 17-річний Наель М., алжирець і марокканець за походженням.

Під час інциденту мотопатруль зупинив для перевірки авто із трьома людьми. Поліцейський тримав свою зброю на рівні дверей водія. Хлопець різко натиснув на газ і спробував втекти, у цей момент у нього вистрелили з близької відстані. 

Теми: ФранціяМакрон
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