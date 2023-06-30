Беспорядки во Франции: Макрон созывает новое кризисное совещание, 667 задержанных

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал свое правительство на второе за два дня кризисное заседание в пятницу после массовых беспорядков этой ночью в знак протеста против смерти подростка, которого во время дорожной проверки застелила полиция.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM-TV.

Макрон встретится со своим кабинетом в 13:00 по местному времени в Париже, вероятно, прервав свое присутствие на саммите Европейского Союза в Брюсселе, сообщили в его офисе.

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Президент пока исключил возможность объявления чрезвычайного положения в стране.

По меньшей мере 667 человек были арестованы по всей Франции в течение ночи, сообщил в пятницу министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter.

В нескольких городах произошли столкновения с полицией, были подожжены магазины и банки, перевернуты автобусы.

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В ночь на четверг Дарманен приказал развернуть 40 тысяч полицейских, чтобы подавить третью ночь беспорядков.

Но насилие вспыхнуло в Марселе, Лионе, По, Тулузе и Лилле, а также в некоторых районах Парижа, в том числе в рабочем пригороде Нантерр, где во вторник был застрелен 17-летний Наэль М., алжирец и марокканец по происхождению.

Во время инцидента мотопатруль остановил для проверки авто с тремя людьми. Полицейский держал свое оружие на уровне двери водителя. Парень резко нажал на газ и попытался убежать, в этот момент в него выстрелили с близкого расстояния.