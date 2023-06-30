Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Бердянську уражено ворожий штаб і склад ПММ – оборонці

Олена РощінаП'ятниця, 30 червня 2023, 13:03
В окупованому Бердянську уражено ворожий штаб і склад ПММ – оборонці
У Бердянську лунали вибухи, скриншот із відео Володимира Рогова

В окупованому росіянами місті Бердянськ Запорізької області вранці 30 червня пролунали численні вибухи. За даними Сил оборони України, уражено штаб та склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. 

Джерело: законна Бердянська міська військова адміністрація і ЗСУ, а також ставленик Кремля в Запорізькій області Володимир Рогов

Дослівно МВА: "11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги.

Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу".

Реклама:

Деталі: Збройні сили України згодом повідомили, що в результаті успішного удару Сил оборони в передмісті Бердянська вранці 30 червня уражено штаб та склад ПММ окупантів. 

Колаборант російських загарбників Рогов заявляв, що ЗСУ близько 8-ї ранку завдали удару ракетами Storm Shadow, але засоби протиракетної оборони Росії відбили атаку "ще на підступах до міста", а серія вибухів, які чули в Бердянську, – результат роботи ППО.

Рогов показав уламки, стверджуючи, що це одна зі збитих ракет.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: На початку червня почався черговий контрнаступ українських захисників, зокрема в Запорізькій області у напрямку від Оріхова до Токмака з прицілом на Бердянськ. Українська влада заговорили про "бердянський напрямок" на фронті.

УП, оновлено від 10:27
Теми: БердянськЗапорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українська система Delta пройшла тести НАТО і може інтегрувати F-16

Франція надасть Україні далекобійні ракети

Саміт НАТО: Зеленський прибуде у Вільнюс у вівторок, візьме участь у вечері

доповненоЕкспертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР

В ГУР підтвердили ліквідацію російського командира Ржицького: Свідків вбивства немає

Союзники перед першим днем саміту все ще не домовилися, як відповісти Україні – ЗМІ

Усі новини...
Бердянськ
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
"Це все, пацани, Слава Україні": окупанти вбили двох неповнолітніх українських партизанів у Бердянську
В окупованому Урзуфі лунали вибухи – Андрющенко
Останні новини
15:14
фотоМЗС знайшло українця, якого угорська авіакомпанія зняла з літака у Тель-Авіві
15:07
По всій Україні оголосили тривогу: злетів МіГ
14:59
Одружився зі старшою на 24 роки жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон: молодят викрили
14:44
Мінінфраструктури ініціює скорочення дозволів на міжнародні пасажирські перевезення
14:40
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
14:40
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
14:36
"Тіньовий флот" танкерів РФ скоротився швидше, ніж утворювався - Bloomberg
14:34
Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни
14:23
Українська система Delta пройшла тести НАТО і може інтегрувати F-16
14:04
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Усі новини...
Реклама: