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В окупованому Бердянську уражено ворожий штаб і склад ПММ – оборонці

Олена РощінаП'ятниця, 30 червня 2023, 13:03
В окупованому Бердянську уражено ворожий штаб і склад ПММ – оборонці
У Бердянську лунали вибухи, скриншот із відео Володимира Рогова

В окупованому росіянами місті Бердянськ Запорізької області вранці 30 червня пролунали численні вибухи. За даними Сил оборони України, уражено штаб та склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. 

Джерело: законна Бердянська міська військова адміністрація і ЗСУ, а також ставленик Кремля в Запорізькій області Володимир Рогов

Дослівно МВА: "11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги.

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Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу".

Деталі: Збройні сили України згодом повідомили, що в результаті успішного удару Сил оборони в передмісті Бердянська вранці 30 червня уражено штаб та склад ПММ окупантів. 

Колаборант російських загарбників Рогов заявляв, що ЗСУ близько 8-ї ранку завдали удару ракетами Storm Shadow, але засоби протиракетної оборони Росії відбили атаку "ще на підступах до міста", а серія вибухів, які чули в Бердянську, – результат роботи ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Рогов показав уламки, стверджуючи, що це одна зі збитих ракет.

 

Нагадаємо: На початку червня почався черговий контрнаступ українських захисників, зокрема в Запорізькій області у напрямку від Оріхова до Токмака з прицілом на Бердянськ. Українська влада заговорили про "бердянський напрямок" на фронті.

УП, оновлено від 10:27
Теми: БердянськЗапорізька областьвійна
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