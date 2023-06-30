В окупованому Бердянську уражено ворожий штаб і склад ПММ – оборонці

В окупованому росіянами місті Бердянськ Запорізької області вранці 30 червня пролунали численні вибухи. За даними Сил оборони України, уражено штаб та склад паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Джерело: законна Бердянська міська військова адміністрація і ЗСУ, а також ставленик Кремля в Запорізькій області Володимир Рогов

Дослівно МВА: "11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги.

Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу".

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Деталі: Збройні сили України згодом повідомили, що в результаті успішного удару Сил оборони в передмісті Бердянська вранці 30 червня уражено штаб та склад ПММ окупантів.

Колаборант російських загарбників Рогов заявляв, що ЗСУ близько 8-ї ранку завдали удару ракетами Storm Shadow, але засоби протиракетної оборони Росії відбили атаку "ще на підступах до міста", а серія вибухів, які чули в Бердянську, – результат роботи ППО.

Рогов показав уламки, стверджуючи, що це одна зі збитих ракет.

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Нагадаємо: На початку червня почався черговий контрнаступ українських захисників, зокрема в Запорізькій області у напрямку від Оріхова до Токмака з прицілом на Бердянськ. Українська влада заговорили про "бердянський напрямок" на фронті.