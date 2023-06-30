В оккупированном Бердянске поражены вражеский штаб и склад ГСМ – защитники

В Бердянске раздавались взрывы, скриншот из видео Владимира Рогова

В оккупированном россиянами городе Бердянск Запорожской области утром 30 июня прогремели многочисленные взрывы. По данным Сил обороны Украины, поражены штаб и склад горюче-смазочных материалов оккупантов.

Источник: законная Бердянская городская военная администрация и ВСУ, а также коллаборант российских захватчиков в Запорожской области Владимир Рогов

Дословно ГВА: "11 взрывов прогремело в Бердянске. В районе аэропорта горит и детонирует. В том направлении поехали машины скорой помощи.

Ждем официальной информации от Генштаба".

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Детали: Вооруженные силы Украины впоследствии сообщили, что в результате успешного удара Сил обороны в пригороде Бердянска утром 30 июня поражены штаб и склад ГСМ оккупантов.

Коллаборант российских захватчиков Рогов заявлял, что ВСУ около 8-ми утра нанесли удар ракетами Storm Shadow, но средства противоракетной обороны России отразили атаку "ещё на подступах к городу", а серия взрывов, которые слышали в Бердянске, – результат работы ПВО.

Рогов показал обломки, утверждая, что это одна из сбитых ракет.

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Напомним: В начале июня началось очередное контрнаступление украинских защитников, в частности в Запорожской области в направлении от Орехова к Токмаку с прицелом на Бердянск. Украинские власти заговорили о "бердянском направлении" на фронте.