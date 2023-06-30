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Орбан "не бачить" невдач РФ у війні проти України

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 10:49

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вдає, що не помічає успіхів України і невдач Росії у війні та нарікає, що ЄС витрачає на підтримку України забагато коштів, які могли б бути використані в інтересах угорських чи польських громадян.

Як повідомляє Telex, його заяви пролунали в ефірі Radio Kossuth, пише "Європейська правда".

Орбан говорив про економічно-фінансове становище Угорщини та Євросоюзу і в цьому контексті знову торкнувся теми російсько-української війни та допомоги Україні. 

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Угорський прем’єр наполягає, що ЄС неправильно вирішив підтримувати Україну у війні "так, щоб Росія зазнала поразки".

"Минуло півтора року, а результат нульовий, навіть негативний. Ми не завдали поразки Росії, політичне керівництво РФ на своїх посадах, російська економіка почувається завдяки йому дуже добре. А ми, навпаки, потерпаємо від інфляції і більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців", – заявив Орбан. 

Видання поруч з цією цитатою нагадало, що прем’єр "забув" про заколот ПВК "Вагнер" минулими вихідними, та що доходи РФ від продажу енергоносіїв цього року будуть помітно нижчими, а свої цілі щодо України Москва провалила ще у перші місяці війни. 

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Орбан заявляє, що ситуація не зміниться, якщо ЄС не змінить підхід і потрібні мирні переговори, інакше "загине ще багато людей". 

"У бюджеті ЄС вже немає грошей. Де ці гроші? Думаю, ми знаємо відповідь, вони десь в Україні. Де гроші угорців, де гроші поляків? Боюся, що в Україні. Вони віддають їх на війну, якої не мало б бути", – нарікає Орбан, не згадуючи, що вторглася в Україну Росія. Він також поставив під сумнів те, що в Україні європейські кошти витрачають саме на те, на що їх надавали. 

Днями угорський прем’єр також зробив заяви, що Україна "вже не є суверенною", тому що занадто залежить від західної допомоги, а також назвав заколот ПВК "Вагнер" у Росії подією, що "не має значення". 

Про те, як має Україна реагувати на риторику Віктора Орбана, дивіться відеоблог від редакторів "Європейської правди".

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Теми: Орбан
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