Орбан "не видит" неудач РФ в войне против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает вид, что не замечает успехов Украины и неудач России в войне и сетует, что ЕС тратит на поддержку Украины много средств, которые могли бы быть использованы в интересах венгерских или польских граждан.

Как сообщает Telex, его заявления прозвучали в эфире Radio Kossuth, пишет "Европейская правда".

Орбан говорил об экономически-финансовом положении Венгрии и Евросоюза и в этом контексте снова коснулся темы российско-украинской войны и помощи Украине.

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Венгерский премьер настаивает, что ЕС неправильно решил поддерживать Украину в войне "так, чтобы Россия потерпела поражение".

"Прошло полтора года, а результат нулевой, даже отрицательный. Мы не нанесли поражение России, политическое руководство РФ на своих должностях, российская экономика чувствует себя благодаря ему очень хорошо. А мы, наоборот, страдаем от инфляции и больше не имеем денег, чтобы поддерживать украинцев", – заявил Орбан.

Издание рядом с этой цитатой напомнило, что премьер "забыл" о мятеже ЧВК "Вагнер" в минувшие выходные, и что доходы РФ от продажи энергоносителей в этом году будут заметно ниже, а свои цели в войне против Украины Москва провалила еще в первые месяцы войны.

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Орбан заявляет, что ситуация не изменится, если ЕС не изменит подход и нужны мирные переговоры, иначе "погибнет еще много людей".

"В бюджете ЕС уже нет денег. Где эти деньги? Думаю, мы знаем ответ, они где-то в Украине. Где деньги венгров, где деньги поляков? Боюсь, что в Украине. Они отдают их на войну, которой не должно было бы быть", – сетует Орбан, не упоминая, что в Украину вторглась Россия. Он также поставил под сомнение то, что в Украине европейские средства тратят именно на то, на что их предоставляли.

На днях венгерский премьер также сделал заявления, что Украина "уже не является суверенной", потому что слишком зависит от западной помощи, а также назвал мятеж ЧВК "Вагнер" в России событием, которое "не имеет значения".

О том, как должна Украина реагировать на риторику Виктора Орбана, смотрите видеоблог от редакторов "Европейской правды".

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