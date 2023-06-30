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Литва пропонує РФ повторити "жест доброї волі" і піти з України, як торік з острова Зміїний

П'ятниця, 30 червня 2023, 11:08

Постійне представництво Литви в ОБСЄ у річницю звільнення острова Зміїний запропонувало Росії повторити "жест доброї волі" і з таким самим поясненням вивести війська з усієї території України. 

Як повідомляє "Європейська правда", така заява з’явилася в офіційному Twitter представництва.

Литва нагадала, що виповнюється перша річниця повернення під контроль України острова Зміїний, після чого РФ втратила контроль над північно-західною частиною Чорного моря і перспективи десанту на Одещині, чого побоювалися на першому етапі війни.

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У допис додали і пояснення Міноборони Росії – що вихід з острова нібито є "жестом доброї волі", а не тому, що їх звідти вибили українські захисники. 

"Закликаємо Росію перейти на новий рівень методички "жестів доброї волі" та забиратися з усієї території України. Прямо зараз", – заявили у представництві.

Читайте також: Битва за Зміїний. Героїчна історія: як Україна втратила і повернула надважливий острів. 

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Теми: ЛитваРосія
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