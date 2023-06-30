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Литва предлагает РФ повторить "жест доброй воли" и уйти из Украины, как с острова Змеиный

Пятница, 30 июня 2023, 11:08

Постоянное представительство Литвы в ОБСЕ в годовщину освобождения острова Змеиный предложило России повторить "жест доброй воли" и с таким же объяснением вывести войска со всей территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление появилось в официальном Twitter представительства.

Литва напомнила, что исполняется первая годовщина возвращения под контроль Украины острова Змеиный, после чего РФ потеряла контроль над северо-западной частью Черного моря и перспективы десанта в Одесской области, чего опасались на первом этапе войны.

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В сообщение добавили и объяснение Минобороны России – что российские военные ушли с острова якобы в качестве "жеста доброй воли", а не потому, что их оттуда выбили украинские защитники.

"Призываем Россию перейти на новый уровень методички "жестов доброй воли" и убираться со всей территории Украины. Прямо сейчас", – заявили в представительстве.

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Темы: ЛитваРосcия
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