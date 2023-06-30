Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва предлагает РФ повторить "жест доброй воли" и уйти из Украины, как с острова Змеиный

Пятница, 30 июня 2023, 11:08

Постоянное представительство Литвы в ОБСЕ в годовщину освобождения острова Змеиный предложило России повторить "жест доброй воли" и с таким же объяснением вывести войска со всей территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление появилось в официальном Twitter представительства.

Литва напомнила, что исполняется первая годовщина возвращения под контроль Украины острова Змеиный, после чего РФ потеряла контроль над северо-западной частью Черного моря и перспективы десанта в Одесской области, чего опасались на первом этапе войны.

В сообщение добавили и объяснение Минобороны России – что российские военные ушли с острова якобы в качестве "жеста доброй воли", а не потому, что их оттуда выбили украинские защитники.

Реклама:

"Призываем Россию перейти на новый уровень методички "жестов доброй воли" и убираться со всей территории Украины. Прямо сейчас", – заявили в представительстве.

Читайте также: Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула важнейший остров.

Темы: ЛитваРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Женился на старшей женщине с инвалидностью, чтобы выехать за границу: молодоженов разоблачили

Украинская система Delta прошла тесты НАТО и готова интегрировать F-16

Зеленский раскритиковал партнеров, которые обсуждают НАТО без Украины: Беспрецедентно и абсурдно

Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты

Саммит НАТО: Зеленский прибудет в Вильнюс во вторник, примет участие в ужине

Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР

Все новости...
Литва
Германия разворачивает систему Patriot к саммиту НАТО в Вильнюсе
Президент Литвы рассказал, когда их установки NASAMS прибудут в Украину
Президент Литвы: Я буду очень удивлен, если Зеленский не приедет на саммит НАТО
Последние новости
15:28
Британский ветеран пытался прожить 60 дней на безлюдной скале: его пришлось спасать
15:20
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
15:14
фотоМИД нашел украинца, которого венгерская авиакомпания сняла с самолета в Тель-Авиве
15:07
обновленоПо всей Украине объявляли тревогу: взлетал МиГ
14:59
Женился на старшей женщине с инвалидностью, чтобы выехать за границу: молодоженов разоблачили
14:44
Мининфраструктуры инициирует сокращение разрешений на международные пассажирские перевозки
14:40
Германия дает Украине в помощь то, что сейчас в приоритете – Писториус
14:40
Арахамия вспомнил о буднях в бункере президента: ходили с Подоляком "воровать" вино Тимошенко
14:36
"Теневой флот" танкеров РФ сократился быстрее, чем образовывался - Bloomberg
14:34
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Все новости...
Реклама: