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Прем’єр Бельгії: Заколот у Росії мотивує ЄС надалі підтримувати Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 11:52

Глава бельгійського уряду Александр де Кроо заявив, що заколот "вагнерівців" у Росії мотивує ЄС продовжувати підтримувати Україну у російсько-українській війні.

Про це він сказав, прибувши на другий день саміту лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Те, що ми бачили минулих вихідних, є внутрішньою справою Росії. Це те, у що ми не втрачаємося. Але це лише може мотивувати нас продовжувати підтримку України", – заявив де Кроо.

Він запевнив, що ЄС продовжить надавати допомогу Україні. 

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"Ми докладемо всіх зусиль аби гарантувати, що Україна виграє цю війну. Це означає, що дискусії про безпекові гарантії повинні відбуватись тут, у ЄС, і у НАТО", – додав бельгійський прем’єр, наголосивши у цьому контексті на важливості вільнюського саміту НАТО у липні.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті в Брюсселі в четвер ухвалили заяву, у якій висловили готовність зробити внесок у майбутні безпекові зобов'язання перед Україною та розглянути підходи до такого внеску.

Євросоюз також зобов’язався продовжувати працювати з іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки української "формули миру".

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Теми: БельгіяЄСРосія
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