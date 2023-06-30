Премьер Бельгии: Мятеж в России мотивирует ЕС в дальнейшем поддерживать Украину

Глава бельгийского правительства Александр де Кроо заявил, что мятеж "вагнеровцев" в России мотивирует ЕС продолжать поддерживать Украину в российско-украинской войне.

Об этом он сказал, прибыв на второй день саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"То, что мы видели в минувшие выходные, является внутренним делом России. Это то, во что мы не теряемся. Но это только может мотивировать нас продолжать поддержку Украины", – заявил де Кроо.

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Он заверил, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине.

"Мы приложим все усилия, чтобы гарантировать, что Украина выиграет эту войну. Это означает, что дискуссии о гарантиях безопасности должны происходить здесь, в ЕС, и в НАТО", – добавил бельгийский премьер, подчеркнув в этом контексте важность вильнюсского саммита НАТО в июле.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг приняли заявление, в котором выразили готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.

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Евросоюз также обязался продолжать работать с другими странами для обеспечения как можно более широкой международной поддержки украинской "формулы мира".