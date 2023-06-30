Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Бельгии: Мятеж в России мотивирует ЕС в дальнейшем поддерживать Украину

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 11:52

Глава бельгийского правительства Александр де Кроо заявил, что мятеж "вагнеровцев" в России мотивирует ЕС продолжать поддерживать Украину в российско-украинской войне.

Об этом он сказал, прибыв на второй день саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"То, что мы видели в минувшие выходные, является внутренним делом России. Это то, во что мы не теряемся. Но это только может мотивировать нас продолжать поддержку Украины", – заявил де Кроо.

Реклама:

Он заверил, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине. 

"Мы приложим все усилия, чтобы гарантировать, что Украина выиграет эту войну. Это означает, что дискуссии о гарантиях безопасности должны происходить здесь, в ЕС, и в НАТО", – добавил бельгийский премьер, подчеркнув в этом контексте важность вильнюсского саммита НАТО в июле.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг приняли заявление, в котором выразили готовность внести вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной и рассмотреть подходы к такому вкладу.

ВИДЕО ДНЯ

Евросоюз также обязался продолжать работать с другими странами для обеспечения как можно более широкой международной поддержки украинской "формулы мира".

Темы: БельгияЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бельгия
Неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков "Leopard 1" для Украины – СМИ
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
В Бельгии требуют отставки главы МИД из-за виз для представителей Ирана и РФ
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: