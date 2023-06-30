Наступати без F-16 − ніби йти вперед з луками і стрілами − Залужний

Західні країни ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, але Україна досі не отримала сучасних винищувачів. Воювати без літаків − це як іти проти зброї з луками і стрілами, вважає Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Джерело: Залужний в інтерв’ю The Washington Post

Пряма мова Залужного: "А Україна, переходячи до наступальних операцій, повинна слідувати якій доктрині? НАТО (коли має бути перевага у повітрі − ред.)? Російської Федерації? Чи це не ваша справа? (Україні кажуть − ред.) "У вас своя доктрина. У вас є танки, у вас є гармати, у вас є бойові машини. Ви можете це зробити". Що це таке?"

Деталі: Він заявив, що для успішного просування на фронті Україні потрібно більше усіх видів зброї, значно більше снарядів і обов’язково винищувачі F-16, щоб також мати перевагу у повітрі.

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Видання зазначає, що на своєму командному пункті Залужний має екран, який показує йому все, що знаходиться в повітрі в будь-який момент − це і авіація країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над Україною і російські літаки на східних кордонах.

Пряма мова Залужного: "Кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перекинути сюди?.

Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Навіщо? Мені не потрібно 120 літаків. Достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Тому що іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це якби ми зараз пішли в наступ з луками і стрілами, і всі б сказали: "Ви здуріли?". Але на це питання: "Ні, ні"".

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Деталі: Винищувачі потрібні зокрема для того, щоб розірвати сухопутний коридор між материковою Росією і тимчасово окупованим Кримом, який окупанти створили на півдні України. Розрив цього зв'язку завдав би значного удару по здатності Росії поповнювати свої війська.

Видання нагадує, що напередодні давно запланованого контрнаступу Україна вперше отримала західні бойові танки, в тому числі німецькі "Леопарди" та бойові машини піхоти.

Ці танки і бойові машини дебютували на полі бою, коли почався контрнаступ на початку цього місяця. Але Залужний визнав, що кілька з них вже знищено.

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Ми отримали "Леопард" не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну. А "Леопард" на полі бою − це не "Леопард", а мішень".

Деталі: Саме тому, за його словами Україна потребує авіації і більше снарядів. Про потреби ЗСУ Залужний говорить зокрема з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Пряма мова Залужного: "У нас є домовленість: 24/7, ми на зв'язку. Тому іноді я можу зателефонувати і сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, загине 1000 людей. Станьте на моє місце".

Деталі: За словами головнокомандувача ЗСУ, Міллі розділяє усі його побоювання.

"Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. І поки це рішення приймається, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей − дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийнято", − підсумував Залужний.