Наступать без F-16 − это как идти вперед с луками и стрелами − Залужный

Западные страны никогда не начали бы наступление без преимущества в воздухе, но Украина до сих пор не получила современных истребителей. Воевать без самолетов − это как идти против оружия с луками и стрелами, считает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник: Залужный в интервью The Washington Post

Прямая речь Залужного: "А Украина, переходя к наступательным операциям, должна следовать какой доктрине? НАТО (когда должно быть преимущество в воздухе − ред.)? Российской Федерации? Или это не ваше дело? (Украине говорят − ред.) "У вас своя доктрина. У вас есть танки, у вас есть пушки, у вас есть боевые машины. Вы можете это сделать". Что это такое?"

Детали: Он заявил, что для успешного продвижения на фронте Украине нужно больше всех видов оружия, значительно больше снарядов и обязательно истребители F-16, чтобы также иметь преимущество в воздухе.

Реклама:

Издание отмечает, что на своем командном пункте Залужный имеет экран, который показывает ему все, что находится в воздухе в любой момент − это и авиация стран НАТО на западной границе Украины, украинские самолеты в небе над Украиной и российские самолеты на восточных границах.

Прямая речь Залужного: "Количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда?

Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Зачем? Мне не нужно 120 самолетов. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все бы сказали: "Вы с ума сошли?". Но на этот вопрос: "Нет, нет"".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Истребители нужны в частности для того, чтобы разорвать сухопутный коридор между материковой Россией и временно оккупированным Крымом, который оккупанты создали на юге Украины. Разрыв этой связи нанес бы значительный удар по способности России пополнять свои войска.

Издание напоминает, что накануне давно запланированного контрнаступления Украина впервые получила западные боевые танки, в том числе немецкие "Леопарды" и боевые машины пехоты.

Эти танки и боевые машины дебютировали на поле боя, когда началось контрнаступление в начале этого месяца. Но Залужный признал, что несколько из них уже уничтожены.

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Мы получили "Леопард" не для того, чтобы на них ездили на парадах или фотографировались политики, или знаменитости. Они пришли сюда на войну. А "Леопард" на поле боя − это не "Леопард", а мишень".

Детали: Именно поэтому, по его словам, Украина нуждается в авиации и большем количестве снарядов. О потребностях ВСУ Залужный говорит в частности с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Прямая речь Залужного: "У нас есть договоренность: 24/7 мы на связи. Поэтому иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов за неделю, погибнет 1000 человек. Станьте на мое место".

Детали: По словам главнокомандующего ВСУ, Милли разделяет все его опасения.

"Но не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет. И пока это решение принимается, в очевидной ситуации, ежедневно погибает много людей − очень много. Просто потому, что решение еще не принято", − подытожил Залужный.