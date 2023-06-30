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Зеленський підписав закон про доплати військовим

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 12:38
Зеленський підписав закон про доплати військовим
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовим.

Джерело: картка документу на сайті Верховної ради

Деталі: Вказано, що 30 червня законопроєкт №9342 повернуто з підписом президента.

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Як повідомлялося, основна задача документа – військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30 - 100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ.

Збережені норми:

  • Доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс. Теж за порядком КМУ.
  • Відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.
  • Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки
  • Мінімальний термін проходження базової військової підготовки - не менше одного місяця.

Інші норми:

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  • Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ;
  • померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
  • тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;
  • мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тис грн за порядком КМУ;
  • щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;
  • безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.

Щодо додаткового забезпечення військовим у розмір 20 100 гривень на місяць, які після поранень є тимчасово непридатними та обмежено придатними до служби  і виведені в розпорядження Анастасія Радіна пояснила, що норма працювати таким чином:

Під час лікування після травми в госпіталі (зокрема і закордоном) та/або відпустки для лікування поранені отримуватимуть 100 000/міс. Якщо після лікування ВЛК визнає військового тимчасово непридатним/обмежено придатним на 6 - 12 місяців і його зараховують у розпорядження – такий військовий протягом двох місяців буде отримувати грошове забезпечення за останньою займаною посадою, а далі – 20 100/міс на весь час перебування у розпорядженні (плюс оклад за званням та надбавку за вислугу).

Що передувало: 28 червня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану.

Теми: Зеленськийармія
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