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Китайський аеростат не збирав розвіддані під час прольоту над США – Пентагон

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 13:00

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що китайський аеростат не збирав розвідувальну інформацію під час прольоту над Сполученими Штатами в лютому 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив на пресбрифінгу в четвер, коментуючи можливі дії повітряної кулі-шпигуна.

За його словами, такою є наразі оцінка США щодо того, що міг робити китайський розвідувальний аеростат у повітрі над Сполученими Штатами.

"Ми знали, що вона має можливості для збору розвідувальної інформації, але за нашою оцінкою зараз, вона не збирала розвідувальну інформацію під час транзиту через США або прольоту над Сполученими Штатами", – зазначив Райдер.

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Він також додав, що США вжили заходів, щоб зменшити потенційні наміри цього аеростата зі збору даних. 

Раніше повідомлялося, що китайський аеростат, збитий над повітряним простором США на початку лютого цього року, нібито зміг отримати розвідувальні дані з кількох секретних військових об’єктів і дистанційно їх передати.

Загалом над територією Північної Америки за лютий збили чотири об’єкти, лише один з яких чітко ідентифікували як повітряну кулю. Американські фахівці виловили з океану чимало уламків обладнання, яке було на ній, після чого почали їх дослідження. 

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Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції, а згодом Пекін заявив, що нібито з початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. У Білому домі ці звинувачення відкинули.

Теми: КитайСША
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