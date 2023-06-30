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Китайский аэростат не собирал разведданные во время пролета над США – Пентагон

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 13:00

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что китайский аэростат не собирал разведывательную информацию во время пролета над Соединенными Штатами в феврале 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на пресс-брифинге в четверг, комментируя возможные действия воздушного шара-шпиона.

По его словам, такова сейчас оценка США относительно того, что мог делать китайский разведывательный аэростат в воздухе над Соединенными Штатами.

"Мы знали, что она имеет возможности для сбора разведывательной информации, но по нашей оценке сейчас, она не собирала разведывательную информацию во время транзита через США или пролета над Соединенными Штатами", – отметил Райдер.

Он также добавил, что США приняли меры, чтобы уменьшить потенциальные намерения этого аэростата по сбору данных.

Ранее сообщалось, что китайский аэростат, сбитый над воздушным пространством США в начале февраля этого года, якобы смог получить разведывательные данные с нескольких секретных военных объектов и дистанционно их передать.

Всего над территорией Северной Америки за февраль сбили четыре объекта, только один из которых четко идентифицировали как воздушный шар. Американские специалисты выловили из океана немало обломков оборудования, которое было на нем, после чего начали их исследование.

Китай пытался убедить, что шар сбился с маршрута и обвинил США в чрезмерной реакции, а впоследствии Пекин заявил, что якобы с начала 2022 года фиксировал над собственной территорией более десятка таких аппаратов из США. В Белом доме эти обвинения отвергли.

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Темы: КитайСША
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