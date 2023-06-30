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На Харківщині дитині відірвало пальці через вибух боєприпасу

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 13:23
На Харківщині дитині відірвало пальці через вибух боєприпасу
Ілюстративне фото ДСНС

На Харківщині в ніч проти 30 червня 13-річному хлопчику відірвало пальці руки внаслідок вибуху боєприпаса.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "03:30 у селищі Панютине Лозівського району стався нещасний випадок, пов’язаний з вибухом боєприпасу, тип якого встановлюється. 

В результаті постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом: травматична ампутація пальців лівої кисті".

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Деталі: У ДСНС нагадали, что на звільнених територіях України нині знаходиться чимала кількість боєприпасів. У разі виявлення, необхідно зателефонувати "101" або "102" та повертатися назад тим самим шляхом.

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Теми: Харківська областьдітирозмінування
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