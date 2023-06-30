На Харківщині дитині відірвало пальці через вибух боєприпасу
П'ятниця, 30 червня 2023, 13:23
На Харківщині в ніч проти 30 червня 13-річному хлопчику відірвало пальці руки внаслідок вибуху боєприпаса.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "03:30 у селищі Панютине Лозівського району стався нещасний випадок, пов’язаний з вибухом боєприпасу, тип якого встановлюється.
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В результаті постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом: травматична ампутація пальців лівої кисті".
Деталі: У ДСНС нагадали, что на звільнених територіях України нині знаходиться чимала кількість боєприпасів. У разі виявлення, необхідно зателефонувати "101" або "102" та повертатися назад тим самим шляхом.