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На Харьковщине ребенку оторвало пальцы из-за взрыва боеприпаса

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 июня 2023, 13:23
На Харьковщине ребенку оторвало пальцы из-за взрыва боеприпаса
Иллюстративное фото ГСЧС

На Харьковщине в ночь на 30 июня 13-летнему мальчику оторвало пальцы руки в результате взрыва боеприпаса.

Источник: ГСЧС

Дословно: "03:30 в поселке Панютино Лозовского района произошел несчастный случай, связанный со взрывом боеприпаса, тип которого устанавливается. 

В результате пострадал 13-летний подросток. В больницу он попал с диагнозом: травматическая ампутация пальцев левой кисти".

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Детали: В ГСЧС напомнили, что на освобожденных территориях Украины сейчас находится немалое количество боеприпасов. В случае обнаружения, необходимо позвонить "101" или "102" и возвращаться обратно тем же путем.

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Темы: Харьковская областьдетиразминирование
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