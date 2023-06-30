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Макрон перервав участь у саміті ЄС через заворушення у Франції

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 13:25

Президент Франції Еммануель Макрон залишив засідання Європейської ради завчасно, щоб взяти участь у кризовому засіданні уряду в Парижі після третьої ночі жорстоких заворушень у країні. 

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Макрон навіть не встиг взяти участь у пресконференції, яка була запланована. Він також не відповів на жодне запитання журналістів під час прибуття на саміт та від'їзду з нього у п’ятницю.

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Як наслідок, Макрон пропустить переговори щодо міграції, Китаю та конкурентоспроможності.

Заворушення у французьких містах виникли після того, як поліція застрелила 17-річного підлітка під час дорожньої перевірки.

У кількох містах відбулися зіткнення з поліцією, були підпалені магазини і банки, перевернуті автобуси.

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У ніч на четвер глава МВС наказав розгорнути 40 тисяч поліцейських, щоб придушити третю ніч заворушень.

Але насильство спалахнуло в Марселі, Ліоні, По, Тулузі і Ліллі, а також в деяких районах Парижа, в тому числі в робітничому передмісті Нантер, де у вівторок був застрелений 17-річний Наель М., алжирець і марокканець за походженням.

Теми: МакронЄСФранція
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