Макрон прервал участие в саммите ЕС из-за беспорядков во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон покинул заседание Европейского совета раньше времени, чтобы принять участие в кризисном заседании правительства в Париже после третьей ночи жестоких беспорядков в стране.
Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".
Макрон даже не успел принять участие в пресс-конференции, которая была запланирована. Он также не ответил ни на один вопрос журналистов во время прибытия на саммит и отъезда с него в пятницу.
Как следствие, Макрон пропустит переговоры по миграции, Китаю и конкурентоспособности.
Беспорядки во французских городах возникли после того, как полиция застрелила 17-летнего подростка во время дорожной проверки.
В нескольких городах произошли столкновения с полицией, были подожжены магазины и банки, перевернуты автобусы.
В ночь на четверг глава МВД приказал развернуть 40 тысяч полицейских, чтобы подавить третью ночь беспорядков.
Но насилие вспыхнуло в Марселе, Лионе, По, Тулузе и Лилле, а также в некоторых районах Парижа, в том числе в рабочем пригороде Нантер, где во вторник был застрелен 17-летний Наэль М., алжирец и марокканец по происхождению.