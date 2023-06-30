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Макрон прервал участие в саммите ЕС из-за беспорядков во Франции

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 13:25

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул заседание Европейского совета раньше времени, чтобы принять участие в кризисном заседании правительства в Париже после третьей ночи жестоких беспорядков в стране. 

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Макрон даже не успел принять участие в пресс-конференции, которая была запланирована. Он также не ответил ни на один вопрос журналистов во время прибытия на саммит и отъезда с него в пятницу.

Как следствие, Макрон пропустит переговоры по миграции, Китаю и конкурентоспособности.

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Беспорядки во французских городах возникли после того, как полиция застрелила 17-летнего подростка во время дорожной проверки.

В нескольких городах произошли столкновения с полицией, были подожжены магазины и банки, перевернуты автобусы.

В ночь на четверг глава МВД приказал развернуть 40 тысяч полицейских, чтобы подавить третью ночь беспорядков.

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Но насилие вспыхнуло в Марселе, Лионе, По, Тулузе и Лилле, а также в некоторых районах Парижа, в том числе в рабочем пригороде Нантер, где во вторник был застрелен 17-летний Наэль М., алжирец и марокканец по происхождению.

Темы: МакронЕСФранция
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