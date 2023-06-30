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"Вагнерівці" можуть з’явитися серед мігрантів, які шукають шлях у ЄС з Білорусі – президент Литви

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 13:55

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що з переміщенням групи "Вагнер" до Білорусі зростає ризик появи "вагнерівців" серед нелегальних мігрантів, які продовжують спроби потрапити на територію ЄС.

Про це він сказав у подкасті видання Politico, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами литовського президента, Захід має проаналізувати всі ризики, що постають з переміщенням Євгєнія Пригожина і його ПВК "Вагнер" до Білорусі, і готуватися до них. 

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"Одного дня серед цих нелегальних мігрантів можуть з’явитися "вагнерівці". Чи готові ми до такого виклику? Такої ймовірності теж не можна виключати", – зазначив Науседа. 

За словами президента Литви, розвідка поки не має інформації про те, що до Білорусі, крім самого Пригожина, приїхали ще значні сили "вагнерівців", але закликав готуватися до цього. 

"Ми маємо розуміти, що нелегальна міграція, чи інструменталізована міграція, яку використовують такі тирани як Александр Лукашенко чи Владімір Путін – це зовсім інша міграція. І на такий вид міграції теж потрібні рішення", – додав Гітанас Науседа. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

Після того, як кордон Литви таким чином перетнули понад 4 тисячі мігрантів, країна змінила законодавство, щоб прикордонники могли розвертати мігрантів на кордоні. Відтоді на територію не впустили близько 20 600 осіб. 

Польські прикордонники нещодавно повідомили про інцидент, коли у них стріляли з білоруського боку

Польща вже заявила, що укріплює кордон із Білоруссю через анонсоване переміщення туди "вагнерівців".

Теми: ВагнерБілорусьміграціяЛитва
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