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"Вагнеровцы" могут появиться среди мигрантов, которые ищут путь в ЕС из Беларуси – президент Литвы

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 13:55

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что с перемещением группы "Вагнер" в Беларусь возрастает риск появления "вагнеровцев" среди нелегальных мигрантов, которые продолжают попытки попасть на территорию ЕС.

Об этом он сказал в подкасте издания Politico, пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам литовского президента, Запад должен проанализировать все риски, возникающие с перемещением Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" в Беларусь, и готовиться к ним.

"Однажды среди этих нелегальных мигрантов могут появиться "вагнеровцы". Готовы ли мы к такому вызову? Такой вероятности тоже нельзя исключать", – отметил Науседа.

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По словам президента Литвы, разведка пока не располагает информацией о том, что в Беларусь, кроме самого Пригожина, приехали еще значительные силы "вагнеровцев", но призвал готовиться к этому.

"Мы должны понимать, что нелегальная миграция, или инструментализованная миграция, которую используют такие тираны как Александр Лукашенко или Владимир Путин – это совсем другая миграция. И на такой вид миграции тоже нужны решения", – добавил Гитанас Науседа.

Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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После того, как границу Литвы таким образом пересекли более 4 тысяч мигрантов, страна изменила законодательство, чтобы пограничники могли разворачивать мигрантов на границе. С тех пор на территорию не впустили около 20 600 человек.

Польские пограничники недавно сообщили об инциденте, когда в них стреляли с белорусской стороны.

Польша уже заявила, что укрепляет границу с Беларусью из-за анонсированного перемещения туда "вагнеровцев".

Темы: ВагнерБеларусьмиграцияЛитва
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