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Заворушення у Франції: понад 800 затримань, кілька міст запроваджують комендантську годину

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 15:23

Кількість затриманих у зв’язку із заворушеннями у Франції наближається до 900 осіб, тим часом кілька містечок запроваджують комендантську годину, щоб запобігти новим безладам.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

В останніх даних Міністерства внутрішніх справ Франції кажуть про 875 затриманих у зв’язку із заворушеннями по всій території країни. 408 з цих затримань припадає на Париж та його передмістя. 

Від заворушень постраждали 492 будівлі, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців

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Тим часом щонайменш п’ять невеликих міст на півночі Франції вирішили запровадити комендантську годину, сподіваючись, що це допоможе запобігти новим заворушенням. Такі заходи оголосили містечка Клямар, Медон, Неї-сюр-Марн, Савіні-ле-Тампль та Денен (майже всі – у столичному регіоні). 

 

Також у столичному регіоні Іль-де-Франс з вечора п’ятниці і до нормалізації ситуації  громадський транспорт курсуватиме лише до 21:00 "задля безпеки операторів і пасажирів".

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю.

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Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста. 

У зв’язку з подіями президент Франції Еммануель Макрон знову скликав засідання кризової команди та змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.

Теми: Франціямітингикомендантська година
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