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Заворушення у Франції: понад 800 затримань, кілька міст запроваджують комендантську годину

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 15:23

Кількість затриманих у зв’язку із заворушеннями у Франції наближається до 900 осіб, тим часом кілька містечок запроваджують комендантську годину, щоб запобігти новим безладам.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

В останніх даних Міністерства внутрішніх справ Франції кажуть про 875 затриманих у зв’язку із заворушеннями по всій території країни. 408 з цих затримань припадає на Париж та його передмістя. 

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Від заворушень постраждали 492 будівлі, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці. Постраждали майже 250 правоохоронців

Тим часом щонайменш п’ять невеликих міст на півночі Франції вирішили запровадити комендантську годину, сподіваючись, що це допоможе запобігти новим заворушенням. Такі заходи оголосили містечка Клямар, Медон, Неї-сюр-Марн, Савіні-ле-Тампль та Денен (майже всі – у столичному регіоні). 

 

Також у столичному регіоні Іль-де-Франс з вечора п’ятниці і до нормалізації ситуації  громадський транспорт курсуватиме лише до 21:00 "задля безпеки операторів і пасажирів".

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Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю.

Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста. 

У зв’язку з подіями президент Франції Еммануель Макрон знову скликав засідання кризової команди та змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.

Теми: Франціямітингикомендантська година
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