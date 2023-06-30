Беспорядки во Франции: более 800 задержанных, несколько городов вводят комендантский час

Число задержанных в связи с беспорядками во Франции приближается к 900 человек, тем временем несколько городов вводят комендантский час, чтобы предотвратить новые беспорядки.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В последних данных Министерства внутренних дел Франции говорят о 875 задержанных в связи с беспорядками по всей территории страны. 408 из этих задержаний приходится на Париж и его пригороды.

От беспорядков пострадали 492 здания, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Пострадали почти 250 правоохранителей.

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Между тем по меньшей мере пять небольших городов на севере Франции решили ввести комендантский час, надеясь, что это поможет предотвратить новые беспорядки. Такие меры объявили городки Клямар, Медон, Неи-сюр-Марн, Савини-ле-Тампль и Денен (почти все – в столичном регионе).

Также в столичном регионе Иль-де-Франс с вечера пятницы и до нормализации ситуации общественный транспорт будет курсировать только до 21:00 "для безопасности операторов и пассажиров".

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля. Стрелявшего полицейского и его напарника сразу взяли под стражу.

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Беспорядки начались с вечера вторника и c каждой следующей ночью расширялись на новые города.

В связи с событиями президент Франции Эммануэль Макрон вновь созвал заседание кризисной команды и вынужден был преждевременно покинуть саммит лидеров ЕС.