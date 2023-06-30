Беспорядки во Франции: более 800 задержанных, несколько городов вводят комендантский час

Число задержанных в связи с беспорядками во Франции приближается к 900 человек, тем временем несколько городов вводят комендантский час, чтобы предотвратить новые беспорядки.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В последних данных Министерства внутренних дел Франции говорят о 875 задержанных в связи с беспорядками по всей территории страны. 408 из этих задержаний приходится на Париж и его пригороды.

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От беспорядков пострадали 492 здания, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Пострадали почти 250 правоохранителей.

Между тем по меньшей мере пять небольших городов на севере Франции решили ввести комендантский час, надеясь, что это поможет предотвратить новые беспорядки. Такие меры объявили городки Клямар, Медон, Неи-сюр-Марн, Савини-ле-Тампль и Денен (почти все – в столичном регионе).

Также в столичном регионе Иль-де-Франс с вечера пятницы и до нормализации ситуации общественный транспорт будет курсировать только до 21:00 "для безопасности операторов и пассажиров".

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Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля. Стрелявшего полицейского и его напарника сразу взяли под стражу.

Беспорядки начались с вечера вторника и c каждой следующей ночью расширялись на новые города.

В связи с событиями президент Франции Эммануэль Макрон вновь созвал заседание кризисной команды и вынужден был преждевременно покинуть саммит лидеров ЕС.