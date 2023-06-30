Кабмін спробує призначити Думу головою АРМА. G7 застерігає
Кабінет міністрів спробує у п'ятницю призначити головою АРМА Олену Думу.
Джерело: співрозмовники УП в уряді, посли країн G7 у Twitter
Деталі: Засідання планується за 10 хвилин.
Посли країн Групи семи висловили застереження до процедури, за якою Думу визнали переможцем конкурсу на голову АРМА.
Дослівно: "G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA".
Що передувало: Конкурс з відбору голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виграла ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума, проте цей вибір вже викликав різко негативну реакцію в експертної спільноти.
Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за Думу.
На думку Остапенка, було порушено процедуру голосування.