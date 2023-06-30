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Кабмін спробує призначити Думу головою АРМА. G7 застерігає

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 15:24
Кабмін спробує призначити Думу головою АРМА. G7 застерігає
Олена Дума. фото "Укрінформу"

Кабінет міністрів спробує у п'ятницю призначити головою АРМА Олену Думу.

Джерело: співрозмовники УП в уряді, посли країн G7 у Twitter

Деталі: Засідання планується за 10 хвилин.

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Посли країн Групи семи висловили застереження до процедури, за якою Думу визнали переможцем конкурсу на голову АРМА.

Дослівно: "G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA".

Що передувало: Конкурс з відбору голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виграла ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума, проте цей вибір вже викликав різко негативну реакцію в експертної спільноти. 

ВІДЕО ДНЯ

Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за Думу. 

На думку Остапенка, було порушено процедуру голосування.

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