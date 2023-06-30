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Кабмин попытается назначить Думу главой АРМА. G7 предостерегает

Валентина РоманенкоПятница, 30 июня 2023, 15:24
Кабмин попытается назначить Думу главой АРМА. G7 предостерегает
Елена Дума. фото "Укринформа".

Кабинет министров попытается в пятницу назначить главой АРМА Елену Думу.

Источник: собеседники УП в правительстве, послы стран G7 в Twitter

Детали: Заседание планируется через 10 минут.

Послы стран Группы семи выразили предостережение к процедуре, по которой Думу признали победителем конкурса на главу АРМА..

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Дословно: "G7 внимательно следила за процессом назначения главы ARMA и отметила обеспокоенность гражданского общества относительно принятых процедур. Важно придерживаться надлежащих процедур, чтобы укрепить доверие к ARMA".

Что предшествовало: Конкурс по отбору главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) выиграла экс-заместитель главы Черниговской ОГА Елена Дума, однако этот выбор уже вызвал резко негативную реакцию у экспертного сообщества.

Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Дмитрий Остапенко отозвал свою подпись за Думу.

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По мнению Остапенко, была нарушена процедура голосования.

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