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ЄС вирішив на пів року продовжити економічні санкції проти Росії за війну

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 15:30

Лідери ЄС вирішили ще на шість місяців продовжити економічні санкції, запроваджені у зв’язку з агресивною війною РФ проти України.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк повідомив, що Європейська рада вирішила продовжити санкції проти Росії на наступні шість місяців.

"Угорщина вимагала провести оцінку впливу санкцій, але врешті погодилася дати "зелене світло", враховуючи оцінку Комісією санкцій, яка невдовзі очікується", – додав Рікард Джозвяк. 

Зазначимо, вимоги провести оцінку впливу запроваджених санкцій лунали від Будапешта ще у грудні 2022 року.

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Фінальне рішення про продовження санкцій має ухвалити Рада ЄС. Попереднього разу економічні санкції проти Росії продовжували у січні 2023 року – до 31 липня. 

До цього пакету входять найперші санкції проти Росії, запроваджені ще у 2014 році, та усі наступні, що додалися після початку повномасштабної війни. 

Нагадаємо, 23 травня ЄС затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований передусім на боротьбу з обходом вже діючих санкцій. 

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Теми: ЄСРосіясанкціївійна
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