ЕС решил на полгода продлить экономические санкции против России за войну

Лидеры ЕС решили еще на шесть месяцев продлить экономические санкции, введенные в связи с агрессивной войной РФ против Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что Евросовет решил продлить санкции против России на следующие шесть месяцев.

"Венгрия требовала провести оценку влияния санкций, но в конце согласилась дать "зеленый свет", учитывая оценку Комиссией санкций, которая вскоре ожидается", – добавил Рикард Джозвяк.

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Отметим, требования провести оценку влияния введенных санкций звучали от Будапешта еще в декабре 2022 года.

Финальное решение о продлении санкций должен принять Совет ЕС. В прошлый раз экономические санкции против России продолжали в январе 2023 года – до 31 июля.

В этот пакет входят первые санкции против России, введенные еще в 2014 году, и все последующие, которые добавились после начала полномасштабной войны.

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Напомним, 23 мая ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный прежде всего на борьбу с обходом уже действующих санкций.