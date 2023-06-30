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ЕС решил на полгода продлить экономические санкции против России за войну

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 15:30

Лидеры ЕС решили еще на шесть месяцев продлить экономические санкции, введенные в связи с агрессивной войной РФ против Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что Евросовет решил продлить санкции против России на следующие шесть месяцев.

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"Венгрия требовала провести оценку влияния санкций, но в конце согласилась дать "зеленый свет", учитывая оценку Комиссией санкций, которая вскоре ожидается", – добавил Рикард Джозвяк.

Отметим, требования провести оценку влияния введенных санкций звучали от Будапешта еще в декабре 2022 года.

Финальное решение о продлении санкций должен принять Совет ЕС. В прошлый раз экономические санкции против России продолжали в январе 2023 года – до 31 июля.

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В этот пакет входят первые санкции против России, введенные еще в 2014 году, и все последующие, которые добавились после начала полномасштабной войны.

Напомним, 23 мая ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный прежде всего на борьбу с обходом уже действующих санкций.

Темы: ЕСРосcиясанкциивойна
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