Уряд призначив Думу головою АРМА

Кабінет міністрів призначив Олену Думу головою Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Джерело: співрозмовники УП в уряді, представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Це відбулося на засіданні Кабміну 30 червня.

Реклама:

За даними УП, на голосуванні наполягав прем'єр Денис Шмигаль.

Оновлено: Представник уряду в парламенті підтвердив призначення Думи Олени Олексіївни головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Що передувало: Посли країн Групи семи висловили застереження до процедури, за якою Думу визнали переможцем конкурсу на голову АРМА.

ВІДЕО ДНЯ

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", - йшлося в повідомленні.

Передісторія: