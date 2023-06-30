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Уряд призначив Думу головою АРМА

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 15:57
Уряд призначив Думу головою АРМА
фото: kyiv24.news

Кабінет міністрів призначив Олену Думу головою Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Джерело: співрозмовники УП в уряді, представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Це відбулося на засіданні Кабміну 30 червня.

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За даними УП, на голосуванні наполягав прем'єр Денис Шмигаль.

Оновлено: Представник уряду в парламенті підтвердив призначення Думи Олени Олексіївни головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Що передувало: Посли країн Групи семи висловили застереження до процедури, за якою Думу визнали переможцем конкурсу на голову АРМА.

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 "G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", - йшлося в повідомленні.

Передісторія:

  • Конкурс з відбору голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виграла ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума, проте цей вибір вже викликав різко негативну реакцію в експертної спільноти. 
  • Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за Думу. 
  • На думку Остапенка, було порушено процедуру голосування.

Теми: АРМАКабінет міністрів
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