Уряд призначив Думу головою АРМА
Кабінет міністрів призначив Олену Думу головою Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Джерело: співрозмовники УП в уряді, представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram
Деталі: Це відбулося на засіданні Кабміну 30 червня.
За даними УП, на голосуванні наполягав прем'єр Денис Шмигаль.
Оновлено: Представник уряду в парламенті підтвердив призначення Думи Олени Олексіївни головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Що передувало: Посли країн Групи семи висловили застереження до процедури, за якою Думу визнали переможцем конкурсу на голову АРМА.
"G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", - йшлося в повідомленні.
Передісторія:
- Конкурс з відбору голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виграла ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума, проте цей вибір вже викликав різко негативну реакцію в експертної спільноти.
- Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за Думу.
- На думку Остапенка, було порушено процедуру голосування.