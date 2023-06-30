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Правительство назначило Думу главой АРМА

Валентина РоманенкоПятница, 30 июня 2023, 15:57
Правительство назначило Думу главой АРМА
фото: kyiv24.news

Кабинет министров назначил Елену Думу главой Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Источник: собеседники УП в правительстве, представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Это произошло на заседании Кабмина 30 июня.

По данным УП, на голосовании настаивал премьер Денис Шмыгаль.

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Обновлено: Представитель правительства в парламенте подтвердил назначение Думы Елены Алексеевны главой Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Что предшествовало: Послы стран Группы семи выразили предостережение к процедуре, по которой Думу признали победителем конкурса на главу АРМА..

"G7 внимательно следила за процессом назначения главы ARMA и отметила обеспокоенность гражданского общества относительно принятых процедур. Важно придерживаться надлежащих процедур, чтобы укрепить доверие к ARMA", - шла речь в сообщении.

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Предысторыя: 

  • Конкурс по отбору главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) выиграла экс-заместитель главы Черниговской ОГА Елена Дума, однако этот выбор уже вызвал резко негативную реакцию у экспертного сообщества.
  • Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Дмитрий Остапенко отозвал свою подпись за Думу.
  • По мнению Остапенко, была нарушена процедура голосования.

Темы: АРМАКабинет министров
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