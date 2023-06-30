Правительство назначило Думу главой АРМА
Кабинет министров назначил Елену Думу главой Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Источник: собеседники УП в правительстве, представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram
Детали: Это произошло на заседании Кабмина 30 июня.
По данным УП, на голосовании настаивал премьер Денис Шмыгаль.
Обновлено: Представитель правительства в парламенте подтвердил назначение Думы Елены Алексеевны главой Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Что предшествовало: Послы стран Группы семи выразили предостережение к процедуре, по которой Думу признали победителем конкурса на главу АРМА..
"G7 внимательно следила за процессом назначения главы ARMA и отметила обеспокоенность гражданского общества относительно принятых процедур. Важно придерживаться надлежащих процедур, чтобы укрепить доверие к ARMA", - шла речь в сообщении.
Предысторыя:
- Конкурс по отбору главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) выиграла экс-заместитель главы Черниговской ОГА Елена Дума, однако этот выбор уже вызвал резко негативную реакцию у экспертного сообщества.
- Член конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Дмитрий Остапенко отозвал свою подпись за Думу.
- По мнению Остапенко, была нарушена процедура голосования.