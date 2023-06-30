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Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 16:00

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

Відповідну заяву Орбан зробив під час виступу в ефірі державного радіо в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", – сказав угорський прем’єр.

За словами Орбана, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.

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Угорщина та Польща є єдиними членами ЄС, не отримали кошти на відновлення, які Єврокомісія заблокувала через звинувачення в тому, що уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.

Нагадаємо, 20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити Україні  50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

За словами фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також "стимулюватиме інших донорів активізуватися".

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За даними агентства Bloomberg, запропонований пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, що використовується для виплати заробітних плат, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури.

Теми: ОрбанЄврокомісія
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