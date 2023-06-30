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Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 млрд євро

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 16:00

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки.

Відповідну заяву Орбан зробив під час виступу в ефірі державного радіо в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ясно одне, ми, угорці, ... не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", – сказав угорський прем’єр.

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За словами Орбана, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього спільного кредиту європейських країн.

Угорщина та Польща є єдиними членами ЄС, не отримали кошти на відновлення, які Єврокомісія заблокувала через звинувачення в тому, що уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.

Нагадаємо, 20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити Україні  50 мільярдів євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

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За словами фон дер Ляєн, ця допомога забезпечить перспективу і передбачуваність для уряду в Києві, а також "стимулюватиме інших донорів активізуватися".

За даними агентства Bloomberg, запропонований пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, що використовується для виплати заробітних плат, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури.

Теми: ОрбанЄврокомісія
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