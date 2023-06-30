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Орбан выступил против плана Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 16:00

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.

Соответствующее заявление Орбан сделал во время выступления в эфире государственного радио в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Ясно одно, мы, венгры, ... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро", – сказал венгерский премьер.

По словам Орбана, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран.

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Венгрия и Польша являются единственными членами ЕС, не получившими средства на восстановление, которые Еврокомиссия заблокировала из-за обвинений в том, что правительства этих стран наносят ущерб демократии и верховенству права.

Напомним, 20 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

По словам фон дер Ляйен, эта помощь обеспечит перспективу и предсказуемость для правительства в Киеве, а также "будет стимулировать других доноров активизироваться".

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По данным агентства Bloomberg, предложенный пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработных плат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

Темы: ОрбанЕврокомиссия
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