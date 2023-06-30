Лідери ЄС підтримали план використання заморожених активів РФ на користь України – Bloomberg

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті, який почався в четвер, підтримали план використання заморожених активів Центробанку Росії на користь України, що передбачає стягнення з них податку на прибуток.

Про це стало відомо агенції Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Лідери ЄС під час переговорів у Брюсселі у четвер підтримали вивчення варіанту використання прибутку від активів російського Центробанку. За оцінками, цей прибуток може становити близько трьох мільярдів євро на рік.

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ЄС планує заручитись підтримкою країн "Групи семи" в цьому питанні. За даними Bloomberg, Брюссель уже вів переговори з Вашингтоном, і дискусії продовжаться в найближчі дні й тижні, а Британія раніше підтримала план використання прибутків.

Більш детальну пропозицію Європейська комісія готується представити до кінця літа, але незрозуміло, коли саме це станеться, оскільки вона постає перед низкою політичних та юридичних викликів.

За словами співрозмовників Bloomberg, існує юридичний ризик, що план може бути оскаржений у суді. Також існує побоювання, що відсотки й прибутки, отримані від заморожених суверенних активів РФ, належать саме Росії.

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Раніше, як повідомлялось, Євросоюз дійшов висновку про неможливість законної конфіскації активів російського Центробанку для використання для відбудови України.

У той самий час Британія не буде скасовувати санкції проти Росії, доки Україна не отримає від неї компенсації збитків, заподіяних агресією. Власники підсанкційних активів у Британії зможуть без попередніх умов, в тому числі щодо зняття санкцій, передати їх для відновлення України.

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