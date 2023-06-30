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Лидеры ЕС поддержали план использования замороженных активов РФ в пользу Украины - Bloomberg

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 16:20

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите, который начался в четверг, поддержали план использования замороженных активов Центробанка России в пользу Украины, предусматривающий взыскание с них налога на прибыль.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Лидеры ЕС во время переговоров в Брюсселе в четверг поддержали изучение варианта использования прибыли от активов российского Центробанка. По оценкам, эта прибыль может составлять около трех миллиардов евро в год.

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ЕС планирует заручиться поддержкой стран "Группы семи" в этом вопросе. По данным Bloomberg, Брюссель уже вел переговоры с Вашингтоном, и дискуссии продолжатся в ближайшие дни и недели, а Британия ранее поддержала план использования прибыли.

Более детальное предложение Европейская комиссия готовится представить до конца лета, но непонятно, когда именно это произойдет, поскольку она стоит перед рядом политических и юридических вызовов.

По словам собеседников Bloomberg, существует юридический риск, что план может быть оспорен в суде. Также существует опасение, что проценты и доходы, полученные от замороженных суверенных активов РФ, принадлежат именно России.

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Ранее, как сообщалось, Евросоюз пришел к выводу о невозможности законной конфискации активов российского Центробанка для использования для восстановления Украины.

В то же время Британия не будет отменять санкции против России, пока Украина не получит от нее компенсации ущерба, причиненного агрессией. Владельцы подсанкционных активов в Британии смогут без предварительных условий, в том числе о снятии санкций, передать их для восстановления Украины.

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Темы: ЕСРосcияденьги
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