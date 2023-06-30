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Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей

Євген КізіловП'ятниця, 30 червня 2023, 16:57
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
фото: "суспільне"

Прокуратура та СБУ повідомили трьом особам про підозру за викрадення українських дітей з Херсонщини і примусовому вивезенні їх до РФ. Подібні підозри оголошуються вперше.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: 48 дітей були протизаконно вивезені з Херсонського будинку дитини.

Як з'ясувала "Українська правда", в цьому підозрюються депутат Державної думи РФ Ігор Кастюкевич, начальник незаконно створеного окупаційною владою "Департамента здравоохранения Херсонской области" Вадим Ільмієв та виконувачка обов’язків головного лікаря "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка" Тетяна Завальська.

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За даними слідства, Кастюкевич керував процесом депортації. Він був відповідальним за вирішення соціальних питань населення регіону та питань дітей в окупованому Криму.

Спочатку Ільмієв та Завальська організували депортацію двох дітей до РФ. Приводом для цього стало начебто проходження обстеження у московській лікарні. До цього діти утримувались у незаконно створеному окупаційною владою "доме ребенка" на базі Херсонського обласного будинку дитини.

Слідство встановило, що за станом здоров’я діти не потребували окремого лікування.

ВІДЕО ДНЯ

2 вересня 2022 року невстановлені особи забрали двох дітей та на авто депортували з Херсону до РФ.  

21 жовтня 2022 року персонал "дома ребенка" на чолі з Завальською за вказівкою Ільмієва передав ще 46 дітей невстановленим особам.

Відбувалося це у присутності та під контролем депутата Держдуми. Дітей вивезли в окупований Крим. Наразі їхня доля залишається невідомою.

Дії підозрюваних кваліфіковано як кримінальний злочин - порушення законів та звичаїв війни.

Теми: дітиРосіядепортація кримінал
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