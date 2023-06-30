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Объявлены первые подозрения за похищение Россией украинских детей

Евгений КизиловПятница, 30 июня 2023, 16:57
Объявлены первые подозрения за похищение Россией украинских детей
фото: "суспільне"

Прокуратура и СБУ сообщили трем лицам о подозрении за похищение украинских детей с Херсонщины и принудительном вывозе их в РФ. Подобные подозрения объявляются впервые.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: 48 детей были противозаконно вывезены из Херсонского дома ребенка.

Как выяснила "Украинская правда", в этом подозреваются депутат Государственной думы РФ Игорь Кастюкевич, начальник незаконно созданного оккупационными властями "Департамента здравоохранения Херсонской области" Вадим Ильмиев и исполняющая обязанности главного врача "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка" Татьяна Завальская.

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По данным следствия, Кастюкевич руководил процессом депортации. Он был ответственным за решение социальных вопросов населения региона и вопросов детей в оккупированном Крыму.

Сначала Ильмиев и Завальская организовали депортацию двух детей в РФ. Поводом для этого стало якобы прохождение обследования в московской больнице. До этого дети содержались в незаконно созданном оккупационными властями "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка" на базе украинского Херсонского областного дома ребенка.

Следствие установило, что по состоянию здоровья дети не нуждались в отдельном лечении.

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2 сентября 2022 года неустановленные лица забрали двух детей и на авто депортировали из Херсона в РФ. 

21 октября 2022 года персонал "дома ребенка" во главе с Завальской по указанию Ильмиева передал еще 46 детей неустановленным лицам.

Происходило это в присутствии и под контролем депутата Госдумы. Детей вывезли на в оккупированный Крым. Сейчас их судьба остается неизвестной.

Действия подозреваемых квалифицированы как уголовное преступление - нарушение законов и обычаев войны.

Темы: детиРосcиядепортация криминал
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