Новий випуск УП-чат: від яєць по 17 грн до вілли одеського військкома

Учасники нового випуску "УП.Чат" обговорили найгучніші корупційні скандали останніх місяців та реакцію влади на них; що не так з обранням нового керівника АРМИ Олени Думи; чому слуга народу Богдан Торохтій все ще слуга народу після гучних корупційних викриттів журналістів; чи можна назвати ефективною роботу антикорупційних органів під час війни.

Деталі: У розмові взяли участь журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Севгіль Мусаєва, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та журналіст-розслідувач Bihus.Info Вадим Коршенко.

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