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Новый выпуск УП-чат: от яиц по 17 грн до виллы одесского военкома

"Украинская правда"Пятница, 30 июня 2023, 17:18

Участники нового выпуска "УП.Чат" обсудили самые громкие коррупционные скандалы последних месяцев и реакцию власти на них; что не так с избранием нового руководителя АРМА Елены Думы; почему слуга народа Богдан Торохтий все еще слуга народа после громких коррупционных разоблачений журналистов; можно ли назвать эффективной работу антикоррупционных органов во время войны.

Детали: В разговоре приняли участие журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Севгиль Мусаева, основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов и журналист-расследователь Bihus.Info Вадим Коршенко.

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Темы: коррупция
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