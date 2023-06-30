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Китай повинен тиснути на Росію, аби вона припинила війну в Україні – лідери ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 30 червня 2023, 17:30

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті, що тривав у четвер і п’ятницю, узгодили принципи відносин із Китаєм, у яких зокрема закликали його вплинути на Росію в контексті повномасштабної війни в Україні.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту ЄС, який цитує "Європейська правда".

Як зауважують лідери ЄС, Китай як постійний член Ради безпеки ООН "несе особливу відповідальність" за підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, Статуті ООН та міжнародному праві.

"Тому Європейська рада закликає Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну і негайно, повністю і беззастережно вивела свої війська з України", – зазначається в документі.

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Назагал лідери ЄС підтвердили багатовимірну політику щодо Китаю, в якій він "одночасно є партнером, конкурентом і системним суперником".

"Незважаючи на різні політичні та економічні системи, Європейський Союз і Китай мають спільну зацікавленість у конструктивних і стабільних відносинах, що ґрунтуються на повазі до міжнародного порядку, заснованого на правилах, збалансованій взаємодії та обопільності", – вказують вони.

Така політика передбачає взаємодію Брюсселя й Пекіна у вирішенні глобальних питань, а також торговельну взаємодію, водночас ЄС висловлює рішучість порушувати перед КНР питання прав людини, зокрема утиски мусульманського населення Сіньцзяну й у Тибеті.

ВІДЕО ДНЯ

Євросоюз почав перегляд політики щодо Китаю раніше цього року на тлі продовження повномасштабної війни Росії проти України. Протягом весни європейські лідери активізували контакти з Китаєм, намагаючись залучити його як посередника до вирішення війни в Україні. 

Раніше Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на заяву свого посла при ЄС Фу Цуна, який не виключив підтримки Пекіном прагнення України відновити територіальну цілісність, повернувшись до кордонів станом на 1991 рік.

Теми: КитайРосія
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