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Китай должен давить на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине - лидеры ЕС

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 17:30

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите, который проходил в четверг и пятницу, согласовали принципы отношений с Китаем, в которых в частности призвали его повлиять на Россию в контексте полномасштабной войны в Украине.

Об этом говорится в итоговом документе саммита ЕС, который цитирует "Европейская правда".

Как отмечают лидеры ЕС, Китай как постоянный член Совета безопасности ООН "несет особую ответственность" за поддержание международного порядка, основанного на правилах, Уставе ООН и международном праве.

"Поэтому Европейский совет призывает Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины", – отмечается в документе.

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В целом лидеры ЕС подтвердили многомерную политику в отношении Китая, в которой он "одновременно является партнером, конкурентом и системным соперником".

"Несмотря на различные политические и экономические системы, Европейский Союз и Китай имеют общую заинтересованность в конструктивных и стабильных отношениях, основанных на уважении к международному порядку, основанному на правилах, сбалансированном взаимодействии и обоюдности", – указывают они.

Такая политика предусматривает взаимодействие Брюсселя и Пекина в решении глобальных вопросов, а также торговое взаимодействие, при этом ЕС выражает решимость поднимать перед КНР вопросы прав человека, в частности притеснения мусульманского населения Синьцзяна и Тибета.

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Евросоюз начал пересмотр политики в отношении Китая ранее в этом году на фоне продолжения полномасштабной войны России против Украины. В течение весны европейские лидеры активизировали контакты с Китаем, пытаясь привлечь его в качестве посредника к решению войны в Украине.

Ранее Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление своего посла при ЕС Фу Цуна, который не исключил поддержки Пекином стремления Украины восстановить территориальную целостность, вернувшись к границам по состоянию на 1991 год.

Темы: КитайРосcия
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